Вечерний @Калининград: грустные цифры полиции, садоводы и планы на выходные

Рост подростковой преступности в Калининграде во многом обеспечили одни и те же несовершеннолетние жители города. Об этом рассказал врио начальника УМВД по Калининградской области Сергей Рейсон. «У нас, например, восемь только несовершеннолетних совершили 136 эпизодов», — сообщил Рейсон. Он также отметил, что подобные рецидивисты сильно портят статистику, поэтому дела решили объединять в одно производство. При этом меры принимают не по аресту детей, а помещению их в социальные учреждения закрытого типа, чтобы они «дальше обучались и исправлялись».