Белстат назвал топ-10 самых популярных стран, куда ездят отдыхать белорусы. Подробности сообщил Национальный статистический комитет.
Всего за границу для путешествия и отдыха в 2025 году ездили более 736 000 белорусов. В ведомстве назвали десять стран, куда чаще всего ездили граждане страны. На первом месте оказалась Россия. Туда съездили 162 862 белорусов. На втором месте находится Турция — 162 484 человек. Замыкает тройку лидеров Египет (112 752).
На четвертом месте расположились ОАЭ, туда съездили 78 105 граждан Беларуси. На пятом месте — Грузия (45 956 человек), а на шестом находится Китай — 28 321 белорусов. Также в топ-10 попали Италия (22 849), Таиланд (16 988), Греция (11 374), Франция (10 945).
