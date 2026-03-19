Верховный суд утвердил решение о преследовании экс-судьи из Ростова

Верховный суд России утвердил законность решения о привлечении к уголовной ответственности бывшего судьи из Ростова. Соответствующее определение вынесла Судебная коллегия по административным делам, рассмотрев жалобу экс-служителя Фемиды.
Речь идет об отставном судье Советского районного суда Ростова, в отношении которого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее дала согласие на возбуждение уголовного дела.
Следователи подозревают его в получении взяток. По версии правоохранителей, бывший судья входил в группу лиц, участники которой систематически получали деньги от заинтересованных сторон за вынесение неправосудных решений. Отмечается, что незаконные доходы делились между председателем суда и другими коллегами, участвовавшими в схеме.
Сам экс-судья обратился в Верховный суд с административным иском об отмене решения квалификационной коллегии. В своем заявлении он настаивал на непричастности к инкриминируемым преступлениям.
Однако высшая судебная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалобы. Коллегия Верховного суда подтвердила, что решение ВККС является законным и обоснованным. Оно было вынесено на основе тщательной проверки представленных материалов, которые содержали достаточные данные о поводах и основаниях для возбуждения уголовного дела.
