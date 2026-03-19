КСИР: Иран уничтожил пятый флот США в качестве мести за Хаменеи

Подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) произвели очередную волну ударов по объектам в Израиле и базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоков в качестве мести за убийство верховного лидера Али Хаменеи. С таким заявлением в четверг, 19 марта, выступил пресс-секретарь Генерального штаба военно-космического командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.
Офицер заявил, что операция получила названия «Я Захра». Удары ракетных систем «Кадр», «Имад», «Хейбаршекан» и «Хорремшехр» пришлись по целям в центральных и северных районах Израиля, включая Бен-Гурион, Хайфу и Ришон-ле-Цион.
— Пятый флот ВМС США также был поражен высокоточными ударами ракет средней дальности на жидком и твердом топливе, — заявил Зольфагари.
Кроме того, по информации КСИР, Иран использовал беспилотники для ударов по стратегическим целям на территории противника, передает агентство IRNA.
стало известно, что иранская сторона впервые использовала управляемую ракету «Хадж Касем» в рамках военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. В Корпусе стражей иранской революции заявили, что цели ракеты располагаются в нескольких городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Бейт-Шемеше.