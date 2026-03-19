Трамп напомнил Японии об атаке на Перл-Харбор ради аналогии с Ираном: как он это объяснил

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с японским премьером использовал историческую аналогию с нападением на Перл-Харбор, отвечая на критику по поводу секретности удара по Ирану. Американский лидер дал понять, что не считает нужным предупреждать союзников о военных планах.
Во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити глава Белого дома отреагировал на вопрос журналиста о том, почему Вашингтон не уведомил Токио и европейских партнеров о готовящейся операции против Ирана. Трамп объяснил свое решение желанием сохранить внезапность, напомнив японской стороне, что именно Токио лучше всех знает цену такого фактора, на примере атаки на Перл-Харбор.
Американский лидер также отметил, что благодаря скрытности удалось уничтожить значительную часть намеченных целей в Иране — по его словам, до 50% и более — всего за пару дней. Он подчеркнул, что если бы планы операции обсуждались заранее со всеми союзниками, добиться такого результата было бы невозможно.
Напомним, что налет японской авиации на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе произошел 7 декабря 1941 года. Именно этот инцидент стал причиной вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции.
В ходе той же встречи, прошедшей в Овальном кабинете, прозвучали и лестные заявления в адрес хозяина Белого дома. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в разговоре с Дональдом Трампом заявила, что только он способен привести мир к всеобщему миру.