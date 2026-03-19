Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп напомнил Японии об атаке на Перл-Харбор ради аналогии с Ираном: как он это объяснил

Трамп напомнил Японии об атаке на Перл-Харбор в ответ на вопрос по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с японским премьером использовал историческую аналогию с нападением на Перл-Харбор, отвечая на критику по поводу секретности удара по Ирану. Американский лидер дал понять, что не считает нужным предупреждать союзников о военных планах.

Во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити глава Белого дома отреагировал на вопрос журналиста о том, почему Вашингтон не уведомил Токио и европейских партнеров о готовящейся операции против Ирана. Трамп объяснил свое решение желанием сохранить внезапность, напомнив японской стороне, что именно Токио лучше всех знает цену такого фактора, на примере атаки на Перл-Харбор.

Американский лидер также отметил, что благодаря скрытности удалось уничтожить значительную часть намеченных целей в Иране — по его словам, до 50% и более — всего за пару дней. Он подчеркнул, что если бы планы операции обсуждались заранее со всеми союзниками, добиться такого результата было бы невозможно.

Напомним, что налет японской авиации на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе произошел 7 декабря 1941 года. Именно этот инцидент стал причиной вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции.

В ходе той же встречи, прошедшей в Овальном кабинете, прозвучали и лестные заявления в адрес хозяина Белого дома. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в разговоре с Дональдом Трампом заявила, что только он способен привести мир к всеобщему миру.

