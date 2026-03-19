Трамп напомнил Японии об атаке на Перл-Харбор ради аналогии с Ираном: как он это объяснил

Во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити глава Белого дома отреагировал на вопрос журналиста о том, почему Вашингтон не уведомил Токио и европейских партнеров о готовящейся операции против Ирана. Трамп объяснил свое решение желанием сохранить внезапность, напомнив японской стороне, что именно Токио лучше всех знает цену такого фактора, на примере атаки на Перл-Харбор.