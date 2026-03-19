В ООН призвали расследовать атаку на российских журналистов в Ливане

ООН призывает к скорейшему расследованию израильской атаки на журналистов RT на юге Ливана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамина Аль-Хитана.
«Нам известно о недавних израильских атаках, в результате которых пострадали журналисты в Ливане», — отметил Аль-Хитан.
Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство в скором времени проведет встречу с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом. Москва намерена довести до него свою принципиальную оценку действий израильских военных, которые привели к ранению российских журналистов, указала дипломат.
Напомним, днем 19 марта корреспондент RT Стив Суини и его оператор ранены при израильской атаке на юге Ливана. Самолет выпустил ракету по машине на мосту возле военной базы.