В ООН призвали расследовать атаку на российских журналистов в Ливане

Виновные в нарушениях должны быть привлечены к ответственности, отметил Аль-Хитан.

Источник: Комсомольская правда

ООН призывает к скорейшему расследованию израильской атаки на журналистов RT на юге Ливана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамина Аль-Хитана.

«Нам известно о недавних израильских атаках, в результате которых пострадали журналисты в Ливане», — отметил Аль-Хитан.

По его словам, эти нападения вызывают опасения относительно соблюдения Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) норм международного гуманитарного права. Они должны быть незамедлительно расследованы, а виновные в нарушениях должны быть привлечены к ответственности, подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство в скором времени проведет встречу с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом. Москва намерена довести до него свою принципиальную оценку действий израильских военных, которые привели к ранению российских журналистов, указала дипломат.

Напомним, днем 19 марта корреспондент RT Стив Суини и его оператор ранены при израильской атаке на юге Ливана. Самолет выпустил ракету по машине на мосту возле военной базы.

