СМИ: Орбан «разминал ноги» во время выступления Зеленского на саммите Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, занимающий скептическую позицию по вопросу выделения кредитных средств Европейского союза для Киева, пропустил онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского на недавнем саммите объединения. Об этом сообщило издание Euractiv.
Согласно кадрам официальной трансляции Европейской комиссии, в тот момент, когда украинский президент обращался к лидерам стран — членов ЕС по видеосвязи, место венгерского политика за столом переговоров пустовало. Орбан не покидал здание, однако предпочел отойти от дискуссии, чтобы, по выражению журналистов, «размять ноги».
По всей видимости, таким способом глава венгерского правительства продемонстрировал свое демонстративное нежелание лично присутствовать при обсуждении темы, по которой он последовательно занимает критическую позицию.
5 марта Владимир Зеленский в ответ на блокировку Венгрией транша Евросоюза для украинских войск пригрозил дать им адрес Виктора Орбана, чтобы они поговорили с ним «на своем языке». 11 марта политик позвонил своим дочерям и призвал их не бояться таких угроз.