Британский актер из «Доктора Кто» и «Пуаро» Том Джорджсон умер в 88 лет

На 89-м году жизни скончался британский актер Том Джорджсон, известный по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Пуаро». Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

На 89-м году жизни скончался британский актер Том Джорджсон, известный по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Пуаро». Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Причины смерти в материале не раскрываются.

Джорджсон родился в Ливерпуле и запомнился зрителям благодаря своим ярким эпизодическим ролям в таких проектах, как «Доктор Кто», «Чисто английские убийства» и «Пуаро».

В его фильмографии также присутствуют фильмы «Парни на обочине», «Между строк» и сериал «Война Фойла». Артист активно снимался в 1980-х и 1990-х годах, а также появлялся в современных телешоу.