ФИФА не станет отстранять Израиль от участия в международных соревнованиях

Ранее сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Министр спорта страны Ахмад Доньямали причиной такого решения назвал гибель верховного лидера Али Хаменеи, ответственность за которую Тегеран возложил на Вашингтон. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что ему не важно, примет ли сборная Ирана участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.