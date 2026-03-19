Израильская журналистка Хасу назвала свою страну опасным для мира мутантом

Обозреватель старейшей израильской газеты Haaretz Эмира Хасу выступила с резкой критикой современного состояния еврейского государства, назвав его «опасным мутантом». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Слова журналистки прозвучали в США на тематической конференции фонда «Новый Израиль», проходившей в одной из синагог. Хасу выразила обеспокоенность тем, что нынешний вектор развития Израиля несет угрозу для международного сообщества в целом.

— То, что я хотел бы сказать вам, это то, что Израиль опасен для мира, есть какая-то мутация, которая произошла и происходит со всем народом в Израиле, — сказала Хасу.

Журналистка подчеркнула, что внутри страны происходят глубокие и деструктивные процессы, которые она охарактеризовала как своего рода «мутацию», охватившую весь народ. Высказывание получило широкий резонанс, так как критика прозвучала из уст сотрудника авторитетного израильского издания.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в свою очередь заявил о том, что Израиль рискует прекратить свое существование из-за бескомпромиссной ставки на военное решение конфликтов.

