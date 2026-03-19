США придумали план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе: что задумал Пентагон

У США есть план по принуждению Ирана к восстановлению судоходства в Ормузском проливе с помощью военной силы. Согласно данным источников The Wall Street Journal (WSJ), американское командование рассматривает вариант захвата островов, расположенных к югу от Исламской Республики, используя для этого морских пехотинцев, переброшенных из Японии.
Американские чиновники пояснили изданию, что Вашингтон может взять под контроль один или несколько островов. Эти территории планируется использовать либо в качестве плацдарма для дальнейших операций, либо как инструмент давления на Тегеран, чтобы заставить его возобновить безопасное судоходство в проливе. В числе потенциальных целей для захвата источники называют острова Ормуз, Кешм, а также Киш и Харк.
На прошлой неделе Пентагон уже приступил к практической реализации плана. Десантный корабль USS Tripoli с примерно 2,2 тысячи морпехов на борту начал переход из Японии в сторону Ближнего Востока, и его прибытие ожидается уже через неделю.
Однако президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил, что отправка американских войск в Иран в настоящее время не планируется. Американский лидер подчеркнул, что даже при наличии таких планов он бы не стал их раскрывать, но сейчас их действительно нет.