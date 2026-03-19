«Почти не останется»: В ФРГ предупредили о негативном для США сценарии продления войны с Ираном

Rheinmetall: Лишний месяц войны c Ираном опустошит запасы ракет и систем ПВО США.

Источник: Комсомольская правда

Запасы ракет и систем ПВО США и их союзников при продолжении конфликта с Ираном еще в течение одного месяца будут полностью исчерпаны из-за применения Тегераном относительно дешевых дронов. Об этом в интервью CNBC заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«Если это продлится еще месяц, то, думаю, у нас почти не останется доступных ракет. И причина довольно простая: если у вас есть дроны — их стоимость очень низкая», — сказал он.

Он пояснил, что если производится 60−70 тысяч дронов и каждый стоит 20−30 тысяч долларов, это «ничто по сравнению с тем, с чем приходится бороться».

По его оценке, уже сейчас запасы ракет и систем ПВО в Европе, США и на Ближнем Востоке либо целиком, либо почти исчерпаны.

Как писал сайт KP.RU, страны Европы и Азии боятся остаться без ранее закупленных у США вооружений вследствие военной операции Вашингтона против Ирана. По данным издания Politico. Пентагон при расчете запасов вооружений изначально не учитывал масштабную кампанию против Исламской республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше