«Почти не останется»: В ФРГ предупредили о негативном для США сценарии продления войны с Ираном

Запасы ракет и систем ПВО США и их союзников при продолжении конфликта с Ираном еще в течение одного месяца будут полностью исчерпаны из-за применения Тегераном относительно дешевых дронов. Об этом в интервью CNBC заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
«Если это продлится еще месяц, то, думаю, у нас почти не останется доступных ракет. И причина довольно простая: если у вас есть дроны — их стоимость очень низкая», — сказал он.
Он пояснил, что если производится 60−70 тысяч дронов и каждый стоит 20−30 тысяч долларов, это «ничто по сравнению с тем, с чем приходится бороться».
По его оценке, уже сейчас запасы ракет и систем ПВО в Европе, США и на Ближнем Востоке либо целиком, либо почти исчерпаны.