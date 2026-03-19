Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог Гусева: современные подростки разучились скучать из-за гаджетов

Психолог назвала четыре ключевых проблемы, к которым приводят детей телефоны.

Источник: Комсомольская правда

Психолог Анна Гусева предупредила, что хроническая перегрузка в сети лишает подростков навыка скучать и стирает границы личной безопасности.

Современные дети живут в мире без границ, школа не заканчивается с выходом из здания, потому что дети продолжают сидеть в чатах, постоянно общаться с тем же кругом детей. В чатах, в соцсетях, в комментариях, ученик всегда на виду, доступен для оценки, для колкой шутки. Таким образом, нет ощущения безопасности, которое было у прошлых поколений, когда вернулся с уроков домой и тебя никто не достанет, не будет над тобой смеяться.

— Это хроническая перегрузка. Мозг подростка не успевает отдохнуть, переварить информацию, побыть наедине с собой. Он постоянно в режиме «быть онлайн, быть интересным, быть принятым», — говорит психолог RuNews24.ru.

Эта ситуация провоцирует сразу четыре фактора риска. Первое: цифровая зависимость, она появляется, когда дети проводят в гаджетах по 6−10 часов и почти не гуляют. Они не могут справиться с реальностью.

Второе: перфекционизм и синдром самозванца. В виртуальном мире все создают иллюзию, и дети невольно сравнивают себя с чьей-то успешной картинкой. Может появиться мысль: «я недостаточно хорош».

Третье: сбивается эмоциональная регуляция. Дети учатся справляться с эмоциями через игру, конфликты, общение. В сети это сделать проще: заблокировал, вышел из игры. Стрессоустойчивость не развивается.

Малейшие оплошности и промашки воспринимаются, как катастрофа.

Четвертое. Жизнь в сети приводит к одиночеству. Вместо реальных чувств и дружбы — суррогат близости, лайки, эмодзи.

При этом эксперт отметила, что поколение современных подростков более гибкое, они принимают, что все люди разные, следят за своим ментальным здоровьем. А еще способны учиться дистанционно, не загоняя себя в рамки.

При этом есть ключевая проблема — дети не умеют скучать. Они все время в гаджетах. А именно скука — это пространство для творчества, рефлексии, контакта с собой.