Психолог Гусева: современные подростки разучились скучать из-за гаджетов

Современные дети живут в мире без границ, школа не заканчивается с выходом из здания, потому что дети продолжают сидеть в чатах, постоянно общаться с тем же кругом детей. В чатах, в соцсетях, в комментариях, ученик всегда на виду, доступен для оценки, для колкой шутки. Таким образом, нет ощущения безопасности, которое было у прошлых поколений, когда вернулся с уроков домой и тебя никто не достанет, не будет над тобой смеяться.