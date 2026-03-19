Психолог Гусева: современные подростки разучились скучать из-за гаджетов

Психолог Анна Гусева предупредила, что хроническая перегрузка в сети лишает подростков навыка скучать и стирает границы личной безопасности.
Современные дети живут в мире без границ, школа не заканчивается с выходом из здания, потому что дети продолжают сидеть в чатах, постоянно общаться с тем же кругом детей. В чатах, в соцсетях, в комментариях, ученик всегда на виду, доступен для оценки, для колкой шутки. Таким образом, нет ощущения безопасности, которое было у прошлых поколений, когда вернулся с уроков домой и тебя никто не достанет, не будет над тобой смеяться.
— Это хроническая перегрузка. Мозг подростка не успевает отдохнуть, переварить информацию, побыть наедине с собой. Он постоянно в режиме «быть онлайн, быть интересным, быть принятым», — говорит психолог RuNews24.ru.
Эта ситуация провоцирует сразу четыре фактора риска. Первое: цифровая зависимость, она появляется, когда дети проводят в гаджетах по 6−10 часов и почти не гуляют. Они не могут справиться с реальностью.
Второе: перфекционизм и синдром самозванца. В виртуальном мире все создают иллюзию, и дети невольно сравнивают себя с чьей-то успешной картинкой. Может появиться мысль: «я недостаточно хорош».
Третье: сбивается эмоциональная регуляция. Дети учатся справляться с эмоциями через игру, конфликты, общение. В сети это сделать проще: заблокировал, вышел из игры. Стрессоустойчивость не развивается.
Малейшие оплошности и промашки воспринимаются, как катастрофа.
Четвертое. Жизнь в сети приводит к одиночеству. Вместо реальных чувств и дружбы — суррогат близости, лайки, эмодзи.
При этом эксперт отметила, что поколение современных подростков более гибкое, они принимают, что все люди разные, следят за своим ментальным здоровьем. А еще способны учиться дистанционно, не загоняя себя в рамки.
При этом есть ключевая проблема — дети не умеют скучать. Они все время в гаджетах. А именно скука — это пространство для творчества, рефлексии, контакта с собой.