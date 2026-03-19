Диетолог Гонсалес рассказала о вреде пластиковых разделочных досок

Популярные у хозяек пластиковые разделочные доски представляет опасность для здоровья, предупредила диетолог Беатрис Гонсалес.
«Я не рекомендую использовать пластиковые разделочные доски, потому что, как показали исследования, они являются эндокринными разрушителями», — сказала она в интервью Infosalus.
По словам эксперта, такие доски выделяют микропластик, который потенциально канцерогенен из-за содержания бисфенолов и фталатов.
Вместо пластиковых разделочных досок Гонсалес рекомендовала выбирать деревянные. Диетолог отметила, что такие доски впитывают влагу, поэтому на них не происходит размножение патогенов, также древесина не затупляет лезвия ножей.
