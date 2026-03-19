Россельхознадзор заявил о стабилизации очагов заражений скота под Новосибирском

Специалисты уже купировали очаги вспышки инфекции домашнего скота в Новосибирской области, сейчас рисков для жителей нет. С таким заявлением в четверг, 19 марта, выступил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
По его словам, в этот раз болезнь у животных вела себя агрессивнее обычного и, по сути, была с элементами мутации. Поэтому единственным способом остановить распространение оставалось срочное изъятие и уничтожение животных в рамках мировой практики.
— Это тяжелое решение, но оно принято для того, чтобы не погибло в разы больше скота и чтобы инфекция не вышла за пределы региона, — подчеркнул руководитель ведомства.
Данкверт заверил, что в случае если бы болезнь можно было вылечить наверняка и оставить животное в стаде, власти приняли бы иное решение. Однако то, в какой форме предстал пастереллез в этот раз, показало его высокую заразность.
Сейчас, по словам Данкверта, никаких рисков для потребителей нет, и абсолютно вся продукция, появляющаяся на полках магазинов, проходит строгий ветконтроль.
Поскольку очаги заболевания купированы, ситуация носит локальный характер и на развитие животноводства в целом по стране не повлияет, передает «КП».
Власти Поволжья и Сибири массово изымают у местных жителей рогатый скот из-за вспышки пастереллеза и бешенства. В Новосибирской области ввели режим ЧС, десятки населенных пунктов закрыли на карантин. «Вечерняя Москва» выясняла, к чему привела вспышка пастереллеза, как он проявляется и опасен ли для человека.