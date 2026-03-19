В предстоящую субботу, 21 марта, украинская делегация планирует провести переговоры с американской стороной. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что политическая часть его команды уже находится в пути и встречи состоятся в США. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Переговорная пауза была, время ее завершать… Украинская команда — именно политическая часть переговорной группы — уже в пути, на эту субботу мы ожидаем встречи в США», — говорится в обращении бывшего комика.
При этом Москва неоднократно подтверждала свою готовность к мирному урегулированию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с прессой вновь заявила о приверженности России дипломатическому пути. По ее словам, именно Киев не готов следовать по этому направлению.
На этом фоне действия самого Владимира Зеленского лишь подтверждают нежелание украинских властей договариваться. Своими заявлениями он не только тормозит переговорный процесс, но и стремится усилить давление на Россию.