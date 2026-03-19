Невролог Демьяновская: сбой вегетативной системы приводит к весеннему упадку сил

Невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская объяснила, почему после долгой зимы ухудшается самочувствие. Это связано прежде всего с психологическими сложностями.
Есть стереотип, что весна — это волшебство, должны произойти чудесные изменения. Но жизнь не всегда оправдывает наши мечты и надежды — это приводит к расстройству и апатии.
Еще одной причиной расстройств является влияние длительности светового дня на деятельность нашего мозга. Недостаток солнца зимой усиливает синтез мелатонина, данный гормон оказывает легкое успокоительное воздействие на организм, но при этом повышает производство тиреотропного гормона (ТТГ). В свою очередь ТТГ способствует увеличению активности щитовидной железы и метаболизма, пишет RT.
С приходом весеннего тепла и солнечных дней уровень ТТГ начинает постепенно снижаться, вызывая снижение общей энергии организма и провоцируя упадок сил, настроения. Этот процесс сопровождается периодом адаптации, который нередко проявляется чувством усталости и разбитости.
Частые и стремительные перемены в погоде, резкие скачки атмосферного давления, температуры и магнитные возмущения влияют на функции вегетативной нервной системы.
— Это может вызывать нарушение тонуса сосудов, колебания артериального давления, головную боль, ломоту в суставах и чувство разбитости, даже если человек не особенно устал, — сказала врач.
Кстати, причиной упадка сил может быть авитаминоз. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова посоветовала добавить в рацион раннюю зелень, цитрусовые и некоторые овощи. Они помогут восполнить легкий дефицит витамина D, железа, витаминов группы B и магния, пишет aif.ru.
При этом авитаминоз может быть связан как нехваткой витаминов из-за скудности питания, так и с зимней нехваткой света. При этом важно понимать, что не все БАДы в такой ситуации принесут пользу. Часть из них фактически бесполезны, а часть действительно способны поддержать здоровье, пишет Газета.ru.