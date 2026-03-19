«Целе» вылетел из Лиги конференций от АЕКа, несмотря на гол Иосифова

АФИНЫ, 19 марта. /ТАСС/. Словенский «Целе», за который выступает российский футболист Никита Иосифов, завершил борьбу в Лиге конференций по итогам противостояния с греческим АЕКом в ⅛ финала, несмотря на победу в ответном матче.
Встреча в Греции завершилась со счетом 2:0. Голы забили Иосифов (13-я минута) и Руди Пожег Ванцаш (42). Первая игра завершилась разгромной победой АЕКа (4:0).
В ¼ финала Лиги конференций АЕК, главным тренером которого является бывший наставник московских «Локомотива» и ЦСКА Марко Николич, сыграет с победителем противостояния между испанским «Райо Вальекано» и турецким «Самсунспором». В первой встрече испанский клуб в гостях одолел соперника со счетом 3:1.
Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе, он проводится с сезона-2021/22. Его действующим победителем является английский «Челси». Финал текущего турнира пройдет 27 мая в Лейпциге. Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.