«Целе» вылетел из Лиги конференций от АЕКа, несмотря на гол Иосифова

В ¼ финала Лиги конференций АЕК, главным тренером которого является бывший наставник московских «Локомотива» и ЦСКА Марко Николич, сыграет с победителем противостояния между испанским «Райо Вальекано» и турецким «Самсунспором». В первой встрече испанский клуб в гостях одолел соперника со счетом 3:1.