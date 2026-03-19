Нетаньяху выгораживает Трампа: Израиль сам ударил по газовым объектам в Иране

В Израиле выступили с заявлением, призанным выгородить и оправдать Трампа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по газовым объектам Ирана самостоятельно, однако по просьбе президента США Дональда Трампа пока воздержится от новых подобных атак. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«Могу сказать две вещи. Факт первый: Израиль действовал в одиночку против газового объекта в Ассаллуйе», — сказал политик.
Он продолжил, что глава Белого дома попросил Израиль воздержаться от будущих атак, и Тель-Авив воздержится.
Как писал сайт KP.RU, ранее Трамп на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Белом доме заявил, что предупредил Нетаньяху о недопустимости ударов по нефтегазовым объектам в Иране. Он заверил, что США и Израиль действуют независимо, но при этом координируют свои усилия.
Однако ранее стало известно, что республиканец врал о неосведомленности Вашингтона о планируемых атаках Израиля на иранское месторождение «Южный Парс». Нетаньяху и Трамп координировали действия по нанесению удара, и его целью было попытаться удержать Иран от дальнейших нарушений поставок нефти через Ормузский пролив.