В Москве пройдет профильная конференция Digital-ПЕРЕСБОРКА

В российской столице готовятся к проведению первой в 2026 году профильной конференции для профессионалов цифровой индустрии. Мероприятие под названием Digital-ПЕРЕСБОРКА // SIGNALS 2026 состоится 1 апреля на площадке «Мира Холл» на проспекте Мира.
Наступивший год диктует отрасли необходимость полной перезагрузки. Привычные методы работы перестали приносить результат на фоне сжатия рынка, изменений в командах и стремительного развития искусственного интеллекта. Серьезное влияние на российский ИТ-ландшафт также оказывают новые правила регулирования и геополитическая обстановка.
Площадка соберет ведущих разработчиков, дизайнеров и представителей бизнеса для откровенного разговора о будущем индустрии. Участникам предстоит обсудить, какие перспективы ждут рынок и лопнул ли так называемый «пузырь» в разработке.
Одним из ключевых вопросов деловой программы станет противостояние классических инструментов и возможностей искусственного интеллекта. Эксперты также поговорят о том, как продуктовый дизайн превращается в бизнес-дизайн, и изучат мировые тренды, которые идут на смену неоморфизму.
Организаторы планируют обсудить роль тимлидов и техлидов в современных реалиях, а также выяснить, являются ли дизайн-системы спасением для проектов или превращаются в кабалу для команд. Эти темы станут основой для дискуссий в рамках конференции.
Кроме того, на открывающей панели презентуют бета-релиз нового аналитического дайджеста SIGNALS 2026 — Q1. В этом обзоре будет представлен детальный анализ ключевых изменений цифрового ландшафта России за первый квартал года.
В основе доклада — мнения ведущих экспертов индустрии о том, как новые реалии повлияли на рынки веб-разработки, мобильных решений и креативных индустрий. Авторы дайджеста также оценят изменения в ожиданиях заказчиков и маркетинговых связках.
После завершения официальной части гостей ждет церемония вручения XXIII Национальной премии «Золотой сайт и Золотое приложение 2026». На конкурс свои заявки отправили более 500 игроков digital-рынка, и именно 1 апреля станут известны имена лауреатов в 60 с лишним номинациях.