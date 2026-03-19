Живого опоссума нечаянно нашли на полке магазина игрушек в Австралии

Посетитель сувенирного магазина в аэропорту Хобарт штата Тасмания в Австралии нечаянно обнаружил на полке с плюшевыми игрушками живого опоссума, животное спряталось среди ненастоящих кенгуру и собак-динго, материал с телеканала CNN перевел aif.ru.
«Пассажир сообщил об этом… Одна из сотрудниц на смене, которая не могла поверить в то, что слышит, позвонила руководству аэропорта и сказала, что у нас в магазине опоссум», — рассказал менеджер розничной торговли аэропорта Лиам Блумфилд.
По его словам, пассажир обнаружил животное только благодаря его периодически двигающимся зрачкам, потому что опоссум сидел неподвижно и, видимо, притворялся игрушкой.
Когда животное поняло, что его рассекретили, оно решило сбежать. Охрана аэропорта аккуратно сопроводила его к выходу, опоссум не пострадал.
Пока не понятно, как животное попало в магазин в закрытой зоне аэропорта. Блумфилд назвал визит опоссума весьма неожиданным.
«Я представляю, что он увидел плюшевых игрушек, которые продавались на полке, и решил найти свое место среди них. Он хотел слиться с толпой», — пошутил мужчина.
