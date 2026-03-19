Иран впервые применил новейшие ракеты Nasrallah для ударов по Израилю

Комплекс представляет собой высокотехнологичную систему управляемого вооружения, ключевой особенностью которой является функция так называемого «предопределения» целей. Данный этап военной операции был приурочен к памятным мероприятиям в честь павших бойцов военно-космических сил элитного иранского подразделения.
— В ходе операции по поражению НПЗ Хайфы и Ашдода в Израиле "впервые была применена система Nasrallah, — передает агентство Fars.
Подразделения КСИР также произвели очередную волну ударов по объектам в Израиле и базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоков в качестве мести за убийство верховного лидера Али Хаменеи.
Иранская сторона ранее впервые использовала управляемую ракету «Хадж Касем». Цели ракеты располагались в нескольких городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Бейт-Шемеше.