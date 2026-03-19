«Иванушки International» оставят название группы на латинице

Народный артист России Игорь Матвиенко ранее допустил, что группе, возможно, придется изменить название в связи с обсуждением использования англицизмов.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Группа «Иванушки International» оставит себе название на латинице, несмотря на предложение Игоря Матвиенко переименовать коллектив. Об этом ТАСС сообщил солист группы Андрей Григорьев-Апполонов.

Ранее народный артист России Игорь Матвиенко в беседе с ТАСС допустил, что группе «Иванушки International», возможно, придется изменить название в связи с обсуждением использования англицизмов. По его словам, коллектив будет «теперь называться и писаться: группа “Иванушки”, а слово International — зачеркнуто».

«Просто Игорь Игоревич очень круто хайпанул. Прямо респект ему, очень вовремя, как раз на фоне борьбы с англицизмами. Мы были в это время в отпуске», — сказал Григорьев-Апполонов, подчеркнув, что «мы “Иванушки International” всегда».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов высказал ТАСС мнение, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы. Также с 1 марта вступил в силу федеральный закон о защите русского языка. Теперь вся информация для публичного ознакомления потребителей на вывесках, указателях, информационных табличках должна быть выполнена на русском языке. Исключение сделано для фирменных наименований и товарных знаков.