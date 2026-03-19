«Иванушки International» оставят название группы на латинице

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов высказал ТАСС мнение, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы. Также с 1 марта вступил в силу федеральный закон о защите русского языка. Теперь вся информация для публичного ознакомления потребителей на вывесках, указателях, информационных табличках должна быть выполнена на русском языке. Исключение сделано для фирменных наименований и товарных знаков.