Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Москве

Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на Нахимовском проспекте в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Москве на Нахимовском проспекте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу столичного главка МВД.

По предварительным данным, столкновение двух транспортных средств случилось в районе дома 45. Удар был такой силы, что один из автомобилей, а именно карета скорой помощи, перевернулся.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящий момент информация о столкновении проверяется, а все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы города.

Ранее сообщалось о других трагических случаях на дорогах страны. Накануне в Петровском округе на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» произошла смертельная авария. Там жертвами ДТП стали два человека, еще трое, включая трехлетнего ребенка, были госпитализированы.