Четыре человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Москве

В Москве на Нахимовском проспекте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу столичного главка МВД.
По предварительным данным, столкновение двух транспортных средств случилось в районе дома 45. Удар был такой силы, что один из автомобилей, а именно карета скорой помощи, перевернулся.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящий момент информация о столкновении проверяется, а все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы города.
Ранее сообщалось о других трагических случаях на дорогах страны. Накануне в Петровском округе на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» произошла смертельная авария. Там жертвами ДТП стали два человека, еще трое, включая трехлетнего ребенка, были госпитализированы.