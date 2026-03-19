В ФИФА отказались отстранять Израиль от международных турниров

Напомним, в 2024 году 12 стран Ближнего Востока, в том числе Палестина, направили письмо в ФИФА и УЕФА с призывом ограничить участие сборной Израиля в соревнованиях из-за вооруженной операции в секторе Газа. Позднее вопрос об отстранении Израиля вновь был поднят на фоне ситуации в Иране.