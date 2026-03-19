В ФИФА отказались отстранять Израиль от международных турниров

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что организация не станет вводить санкции против израильских команд.
«В контексте толкования соответствующих положений Устава ФИФА окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан остаётся нерешенным и крайне сложным вопросом в рамках международного публичного права», — приводятся слова Инфантино на сайте ФИФА.
Сообщалось, что сборная Ирана рассматривает возможность отказа от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года на фоне военной операции США против Тегерана.
Международная федерация футбола (ФИФА) полагает, что никаких сложностей, связанных с участием сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года по футболу, не будет.
Напомним, в 2024 году 12 стран Ближнего Востока, в том числе Палестина, направили письмо в ФИФА и УЕФА с призывом ограничить участие сборной Израиля в соревнованиях из-за вооруженной операции в секторе Газа. Позднее вопрос об отстранении Израиля вновь был поднят на фоне ситуации в Иране.