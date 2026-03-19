Унгры — уникальное село. Оно расположено на берегу Днестра, а на противоположной стороне находится украинское село Бронницы. Оба этих населенных пункта были освобождены Красной армией в один и тот же день, 19 марта 1944 года. В середине 80-х годов в селах появилась традиция выходить на соединяющий населенные пункты мост и вместе со школьниками возлагать цветы на воды реки Днестр. Однако последние 12 лет молдавские школьники выходят на мост дружбы самостоятельно, рассказал председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.