КИШИНЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Жители пограничного в Молдавии села Унгры отметили годовщину освобождения от фашизма обновлением мемориала воинской славы. В 2026 году здесь появились плиты с именами ветеранов села, которые не только принимали участие в Великой Отечественной, но и вернулись с фронта живыми и восстанавливали страну. В торжественной церемонии приняли участие руководители населенного пункта, представители духовенства и российские дипломаты, передает корреспондент ТАСС.
Благодарность местным жителям выразила бывший глава Гагаузской автономии Ирина Влах, которая посетила в этот день Унгры. «Вот это по-настоящему достойно. Я очень рада, что, несмотря на всю пропаганду, наш народ не отказывается от памяти своих предков», — отметила она.
Унгры — уникальное село. Оно расположено на берегу Днестра, а на противоположной стороне находится украинское село Бронницы. Оба этих населенных пункта были освобождены Красной армией в один и тот же день, 19 марта 1944 года. В середине 80-х годов в селах появилась традиция выходить на соединяющий населенные пункты мост и вместе со школьниками возлагать цветы на воды реки Днестр. Однако последние 12 лет молдавские школьники выходят на мост дружбы самостоятельно, рассказал председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.
По его словам, село Унгры стало первым населенным пунктом Молдавии, где были увековечены имена и тех, кто погиб, освобождая село, и тех, кто погиб, освобождая страны Европы, и тех, кто вернулся живыми с войны, но ушел из жизни в послевоенное время.
По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 22 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно 9 мая на мемориалы воинской славы приходят сотни тысяч граждан.