«Наконец-то станем народными»: солист группы «Иванушки International» Туриченко иронично ответил на вопрос о переименовании

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко впервые высказался о том, что коллектив может сменить название из-за нового закона о защите русского языка. По мнению артиста, если убрать иностранное слово, то группа из «международной» наконец-то станет по-настоящему народной.
«Дело в том, что мы в переводе “Иванушки международные”. Если “между” убрать, мы получим, наконец-то, “народные”, все. “Иванушки народные”, ура», — иронично ответил артист в беседе с журналистами.
Ранее KP.RU писал, что в стране активно обсуждают необходимость убрать иностранные слова из названий брендов и музыкальных коллективов. Художественный руководитель «Иванушек» Игорь Матвиенко заявил, что его тоже утомили англицизмы, поэтому он намерен сменить название группы.
Напомним, что Федеральный закон «О защите русского языка» вступил в силу 1 марта 2026 года. Документ обязывает предпринимателей использовать русский язык на вывесках, в рекламе и в информации для потребителей, однако запрет касается только тех иностранных слов, которые не являются зарегистрированными товарными знаками.