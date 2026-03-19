ФИФА оштрафовала израильскую ассоциацию после жалобы Палестины

Израильская сторона должна выплатить 150 тыс. швейцарских франков.

ЖЕНЕВА, 19 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать Израильскую футбольную ассоциацию (IFA) за нарушение дисциплинарного кодекса организации. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил на IFA санкции за нарушение статей 13 (оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры) и 15 (дискриминация и расистские оскорбления) дисциплинарного кодекса. В общей сложности израильская сторона должна будет заплатить штраф в размере 150 тыс. швейцарских франков.

ФИФА вынесла предупреждение Израильской футбольной ассоциации в связи с неудовлетворительным поведением. IFA будет необходимо вывесить плакаты «Футбол объединяет мир — нет дискриминации» рядом с ее логотипом на следующих трех домашних матчах национальной команды под эгидой ФИФА и направить ⅓ штрафа на реализацию комплексного плана действий по борьбе с дискриминацией и предотвращению повторных инцидентов в течение 60 дней после оповещения о данном решении.

Ранее ТАСС сообщал, что ФИФА отклонила требование Палестины отстранить сборную Израиля от международных турниров.

Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
