ФИФА оштрафовала израильскую ассоциацию после жалобы Палестины

ЖЕНЕВА, 19 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать Израильскую футбольную ассоциацию (IFA) за нарушение дисциплинарного кодекса организации. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
Дисциплинарный комитет ФИФА наложил на IFA санкции за нарушение статей 13 (оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры) и 15 (дискриминация и расистские оскорбления) дисциплинарного кодекса. В общей сложности израильская сторона должна будет заплатить штраф в размере 150 тыс. швейцарских франков.
ФИФА вынесла предупреждение Израильской футбольной ассоциации в связи с неудовлетворительным поведением. IFA будет необходимо вывесить плакаты «Футбол объединяет мир — нет дискриминации» рядом с ее логотипом на следующих трех домашних матчах национальной команды под эгидой ФИФА и направить ⅓ штрафа на реализацию комплексного плана действий по борьбе с дискриминацией и предотвращению повторных инцидентов в течение 60 дней после оповещения о данном решении.