Поргина возмутилась словами Диброва о школьной форме: «Глупость! Какое мини?»

Людмила Поргина раскритиковала телеведущего Дмитрия Диброва. И причиной критики стали его слова о школьной форме. В недавнем интервью Дибров вспомнил о школьной форме, в которой ходили в его время.
«Вы видели этот жуткий серый школьный костюм? А вы видели эти кошмарные темно-коричневые платья», — задается он вопросом, а после добавляет, что в юности ему хотелось видеть учениц в юбках покороче.
Заслуженная артистка России Людмила Поргина не сдержала эмоций. В беседе с «Абзацем» она назвала слова Диброва глупостью.
— Глупость! Какое мини? Они занимаются. Я считаю, форма должна давать строгость, — говорит актриса.
А вот короткие юбки, по ее мнению, уместны в ресторане или на прогулке. В школу же дети идут учиться, там формируется их будущее.
— Может, он хотел, чтобы все ходили в трусах и полуголые? Это смешно! — возмутилась вдова Николая Караченцова.
В последнее время Дмитрий Дибров угодил в целый ряд скандалов. После развода с женой Полиной Дибровой его часто критикуют.