Bloomberg: NASA намерена перераспределить роли в лунной миссии в пользу SpaceX

По изначальному плану, ракета SLS должна была доставить космический корабль Orion с астронавтами к лунной орбите, после чего в дело должна была вступить ракета Starship компании SpaceX, которая осуществила бы посадку модуля на Луну. Новое предложение предусматривает, что Orion произведет стыковку со Starship на околоземной орбите, после чего полетит к Луне. Отмечается, что, вероятно, SLS будет использована для доставки Orion на околоземную орбиту.