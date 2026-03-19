Bloomberg: NASA намерена перераспределить роли в лунной миссии в пользу SpaceX

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено сократить роль ракеты-носителя Space Launch System (SLS) в пилотируемой миссии к Луне Artemis в пользу ракет компании SpaceX. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По изначальному плану, ракета SLS должна была доставить космический корабль Orion с астронавтами к лунной орбите, после чего в дело должна была вступить ракета Starship компании SpaceX, которая осуществила бы посадку модуля на Луну. Новое предложение предусматривает, что Orion произведет стыковку со Starship на околоземной орбите, после чего полетит к Луне. Отмечается, что, вероятно, SLS будет использована для доставки Orion на околоземную орбиту.
По сведениям издания, глава NASA Джаред Айзекман во вторник намерен встретиться с представителями компаний, участвующих в Artemis и обсудить прогресс, а также дальнейшие планы в отношении миссии. Отмечается, что принятие упомянутого решения может встретить сопротивление со стороны американских законодателей.
Запуск пилотируемой миссии к Луне Artemis II уже несколько раз откладывался из-за технических проблем, NASA сейчас планирует запуск на апрель этого года.
Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября — 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis II) предполагает облет корабля с экипажем на борту вокруг естественного спутника Земли. На третьем этапе (Artemis III) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну.