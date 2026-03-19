Каллас снова оконфузилась: ее заявление о войне в Иране вызвало недоумение

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сравнила ближневосточный конфликт с любовной историей. По ее словам, в него так же легко ввязаться, но крайне сложно найти из него выход. Этой метафорой она объяснила отказ Европы от прямой военной поддержки США в регионе.