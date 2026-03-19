Каллас снова оконфузилась: ее заявление о войне в Иране вызвало недоумение

Politico: Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей.

Источник: Комсомольская правда

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сравнила ближневосточный конфликт с любовной историей. По ее словам, в него так же легко ввязаться, но крайне сложно найти из него выход. Этой метафорой она объяснила отказ Европы от прямой военной поддержки США в регионе.

«Начать войну — это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», — заявила европейский дипломат, чьи слова передает Politico.

По данным издания, Каллас так разъяснила позицию Евросоюза, который не намерен вступать в военные действия, несмотря на свою заинтересованность в разблокировке Ормузского пролива.

Каллас также вновь подтвердила, что ЕС не планирует распространять действие военно-морской миссии Aspides из Красного моря на Ормузский пролив.

Ранее в Ирландии высмеяли Каллас за совет для Венгрии искать замену российской нефти через Хорватию.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше