В ГД внесли законопроект об использовании армии для защиты граждан за рубежом

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий использовать армию для защиты граждан РФ от преследования иностранными судами.
Документ предлагает наделить президента правом направлять Вооружённые силы для защиты россиян в случае их ареста, уголовного или иного преследования международными судами, действующими без участия России. Госорганы также смогут принимать соответствующие меры по решению главы государства.
В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.
