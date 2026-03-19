Солист «Иванушек International» Туриченко прокомментировал переименование группы

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко прокомментировал возможное переименование коллектива в связи со вступлением в силу закона «О защите русского языка».
— Дело в том, что мы в переводе «Иванушки международные». Если «между» убрать, то мы получим, наконец-то, «народные», все. «Иванушки народные», ура, — заявил он РИА Новости.
Федеральный закон от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ «О защите русского языка», который обязывает использовать русский язык на вывесках, в рекламе, названиях жилых комплексов и информации для потребителей, вступил в силу 1 марта текущего года. Согласно ему, запрещается использование только иностранных слов, если они не являются зарегистрированными товарными знаками.
Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) и певицу Инстасамку (настоящее имя — Дарья Еропкина) сменить свои сценические имена на русскоязычные. Он выразил недовольство распространенностью английских псевдонимов среди российских музыкантов.
По его словам, сценические имена должны быть легко узнаваемыми и доступными для понимания широкой аудитории.