Солист «Иванушек International» Туриченко прокомментировал переименование группы

Федеральный закон от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ «О защите русского языка», который обязывает использовать русский язык на вывесках, в рекламе, названиях жилых комплексов и информации для потребителей, вступил в силу 1 марта текущего года. Согласно ему, запрещается использование только иностранных слов, если они не являются зарегистрированными товарными знаками.