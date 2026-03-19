В Госдуму внесен проект о привлечении ВС для защиты россиян за рубежом

В Госдуму внесен законопроект, который, если будет принят, предоставит право привлекать вооруженные силы для защиты граждан России, арестованных по решениям иностранных судов. Проект был предложен правительством.
Согласно пояснительной записке, президент может принимать меры для защиты России и ее граждан в случае, если иностранные или международные органы принимают решения или совершают действия, которые противоречат интересам и основам публичного правопорядка РФ.
Законопроект вносит изменения, предполагающие возможность использования российских вооруженных сил за рубежом по решению президента.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что защита прав россиян за рубежом требует особого внимания. Он отметил, что дипломаты будут продолжать активно бороться с попытками искажения истории, проявлениями неонацизма, русофобии и другими видами дискриминации.