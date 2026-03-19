ФИФА приняла решение по участию Израиля в международных играх

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не отстранять израильские клубы и сборные от турниров под своей эгидой.
В марте 2024 года Палестинская футбольная ассоциация требовала санкций против Израиля.
ФИФА провела расследование и пришла к выводу, что не может применить санкции из-за сложного правового статуса территорий. При этом дисциплинарный комитет обязал Израильскую футбольную ассоциацию выплатить штраф в 150 тысяч швейцарских франков за оскорбительное поведение, дискриминацию и расизм, а также разместить антидискриминационные баннеры и инвестировать часть штрафа в образовательные программы.
