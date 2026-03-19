Минфин США выдал временную лицензию для операций с загруженной нефтью РФ

Минфин США выдал Генеральную лицензию 134A в отношении операций с нефтью РФ. Документ разрешает любые сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, погруженными на суда до 12:01 ночи (по восточному времени) 12 марта 2026 года.
До 11 апреля 2026 года разрешена продажа, доставка и разгрузка таких грузов (включая санкционные суда). Также легализованы все сопутствующие операции: швартовка, охрана, ремонт, бункеровка, страховка, спасение и другие.
Под действие лицензии подпадают сырая нефть и нефтепродукты, происходящие от российских организаций, включенные в санкционные списки. Данная лицензия полностью замещает собой Генеральную лицензию 134 от 12 марта.
Днем ранее стоимость нефти марки Brent достигла уровня 111,19 долларов за баррель.