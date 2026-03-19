Для нижегородских школьников закупят 20 тысяч светоотражающих брелоков

Министерство транспорта и УГИБДД по Нижегородской области приняли совместное решение о закупке 20 тысяч светоотражающих элементов для детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Аксессуары предназначены для крепления на одежду и рюкзаки, что позволит сделать юных пешеходов более заметными на дорогах в темное время суток.
К выбору внешнего вида брелоков привлекли самих учащихся: в начале марта юные инспекторы движения в ходе опроса определили четыре лучших эскиза. Профилактическая акция проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Раздача светоотражателей в школах запланирована на сентябрь.
Параллельно с раздачей брелоков Главное управление автомобильных дорог региона реализует комплекс мер по модернизации инфраструктуры. В 2025 году работы включают установку барьерных ограждений, нанесение разметки, монтаж освещения и обустройство проекционных пешеходных переходов. Такой подход позволяет обеспечивать безопасность движения как через техническое оснащение дорог, так и через индивидуальную защиту пешеходов.
