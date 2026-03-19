Для нижегородских школьников закупят 20 тысяч светоотражающих брелоков

Министерство транспорта и УГИБДД по Нижегородской области приняли совместное решение о закупке 20 тысяч светоотражающих элементов для детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Аксессуары предназначены для крепления на одежду и рюкзаки, что позволит сделать юных пешеходов более заметными на дорогах в темное время суток.