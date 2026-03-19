Нетаньяху заявил, что Израиль атаковал газовые объекты в Иране в одиночку

Источник: Аргументы и факты

Израильская сторона в одиночку наносила удары по газовым объектам на юге Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он уточнил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп просил отказаться от новых атак. По его словам, в настоящее время Израиль не будет повторять такие удары.

«Могу сказать две вещи. Факт первый: Израиль действовал в одиночку против газового объекта в Ассаллуйе. Факт второй: президент Трамп попросил нас воздержаться от будущих атак, и мы воздерживаемся», — сказал Нетаньяху в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Напомним, в Иране рассказали, что ударам США и Израиля подверглись иранские объекты нефтегазовой инфраструктуры на месторождениях «Южный Парс» и в Ассалуйе.

По данным CNN, Соединённые Штаты не причастны к нанесению ударов по иранским нефтяным объектам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не знала о намерении Израиля атаковать «Южный Парс». По словам Трампа, Катар даже «не подозревал о подготовке удара». При этом он пригрозил ликвидировать «Южный Парс» в случае атак Ирана на Катар.