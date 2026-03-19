Нетаньяху заявил, что Израиль атаковал газовые объекты в Иране в одиночку

«Могу сказать две вещи. Факт первый: Израиль действовал в одиночку против газового объекта в Ассаллуйе. Факт второй: президент Трамп попросил нас воздержаться от будущих атак, и мы воздерживаемся», — сказал Нетаньяху в ходе встречи с представителями средств массовой информации.