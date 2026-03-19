Захарова назвала условия для мира в Персидском заливе: что должны сделать США и Израиль

Мария Захарова назвала условием стабильности в регионе Персидского залива незамедлительное прекращение боевых действий со стороны США и Израиля. Слова официального представителя российского МИД передает сайт ведомства.
«Подчеркиваем, что первым шагом на этом пути должен стать незамедлительный отказ США и Израиля от продолжения своей военной авантюры», — сказала дипломат.
По словам Захаровой, Москва вместе с Анкарой, Пекином и другими государствами готова подключиться к урегулированию кризиса, используя политико-дипломатические инструменты.
Эти усилия, как отметила дипломат, направлены на обеспечение устойчивого мира в регионе, основанного на балансе интересов всех вовлеченных сторон.
Накануне Захарова сообщила, что конфликт на Ближнем Востоке угрожает глобальной энергетической безопасности, а также негативно влияет на мировую экономику уже сейчас.