Колумбия запретила наемничество на фоне вербовки в ВСУ

Президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством. Об этом сообщил депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо.
«Прекрасная новость! Президент Густаво Петро подписал закон 2569 от 17 марта 2026 года, запрещающий использование колумбийских наемников», — написал депутат в соцсети X.
Торо отметтил, что ратификация конвенции поможет «предотвратить дальнейший экспорт смерти» из Колумбии. Он подчеркнул, что новый закон не позволит стране быть источником страданий и конфликтов.
Ранее KP.RU сообщал, что латиноамериканские наемники ВСУ, возвращающиеся из Украины, могут представлять серьезную угрозу для самой Латинской Америки.
Бразильский офицер запаса ВМС Робинсон Фариназу предупредил, что власти стран Латинской Америки только начинают осознавать масштаб этой проблемы, а правоохранительные органы не готовы к усилению банд и картелей.