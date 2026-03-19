Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колумбия запретила наемничество на фоне вербовки в ВСУ

Колумбия официально присоединилась к глобальной борьбе с наемничеством.

Источник: Комсомольская правда

Президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством. Об этом сообщил депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо.

«Прекрасная новость! Президент Густаво Петро подписал закон 2569 от 17 марта 2026 года, запрещающий использование колумбийских наемников», — написал депутат в соцсети X.

Торо отметтил, что ратификация конвенции поможет «предотвратить дальнейший экспорт смерти» из Колумбии. Он подчеркнул, что новый закон не позволит стране быть источником страданий и конфликтов.

Ранее KP.RU сообщал, что латиноамериканские наемники ВСУ, возвращающиеся из Украины, могут представлять серьезную угрозу для самой Латинской Америки.

Бразильский офицер запаса ВМС Робинсон Фариназу предупредил, что власти стран Латинской Америки только начинают осознавать масштаб этой проблемы, а правоохранительные органы не готовы к усилению банд и картелей.

Картель: от ценового сговора до наркоимперии
Термин «картель» давно вышел за рамки учебников по экономике, и сегодня он все чаще звучит в новостях — особенно когда речь заходит о расследованиях антимонопольных служб и громких операциях против наркосиндикатов. В одних случаях картель — это тайное соглашение компаний о ценах, в других — жесткая и даже жестокая преступная структура с международными связями. Кто есть кто — разбираем в материале.
Читать дальше