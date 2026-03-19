«Иванушки народные»: Туриченко поддержал идею сменить название группы

Ранее народная артистка России Лариса Долина высказалась за отказ от иностранных имён и псевдонимов у отечественных исполнителей. Она отметила, что русский язык богат и красив, а артисты могут использовать родные названия. Художественный руководитель группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко также допустил, что коллектив может сменить название. Он заявил, что, видимо, придётся переименовывать группу, оставив только слово «Иванушки».