«Иванушки народные»: Туриченко поддержал идею сменить название группы

Туриченко отметил, что название группы можно понять как «Иванушки международные». Он предложил свой вариант нового названия.
«Дело в том, что мы в переводе “Иванушки международные”. Если “между” убрать, мы получим, наконец-то, “народные”, всё. “Иванушки народные”, ура», — сказал солист группы.
Закон, обязывающий использовать русский язык в рекламе, на вывесках и в названиях, вступил в силу 1 марта 2026 года. Документ запрещает применение только иностранных слов, если они не являются зарегистрированными товарными знаками.
Ранее народная артистка России Лариса Долина высказалась за отказ от иностранных имён и псевдонимов у отечественных исполнителей. Она отметила, что русский язык богат и красив, а артисты могут использовать родные названия. Художественный руководитель группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко также допустил, что коллектив может сменить название. Он заявил, что, видимо, придётся переименовывать группу, оставив только слово «Иванушки».
