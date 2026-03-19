Передвигаться лежа: спасатели рассказали, как выбраться, если провалился под лед

19 марта сотрудники Управления МЧС по Южному административному округу провели рейд на Нижнем Царицынском пруду и продемонстрировали, насколько опасно ходить по весеннему льду.
К Нижнему Царицынскому пруду подъезжает служебная машина красного цвета отдельного поста пожарно-спасательной части № 83. Сержант внутренней службы Давид Нурметов и старший прапорщик внутренней службы Алексей Ткаченко останавливают прохожих и раздают листовки. В них подробно прописана информация о том, почему в такое время года опасно выходить на водоем. Спасателям повстречался рыбак, который представился Николаем Кокоревым.
— Советуем не выходить на лед, так как он сейчас опасный, — говорит сержант внутренней службы Давид Нурметов. — Если зимой он трещит, предупреждая, когда ломается, то сейчас он ломается мгновенно, и человек за секунду может оказаться в воде. Мужчина отвечает, что сегодня он и не собирался выходить на лед, хотя в декабре и январе любил делать лунки.
— Сегодня я собираюсь посидеть на берегу вон у той проталины, — говорит Николай Кокорев и показывает на место, где у берега видна вода.
Спасатели решили продемонстрировать, как быстро можно оказаться в беде. Прапорщик внутренней службы Денис Гордеев надевает гидрокостюм и выходит на лед. Он передвигается к центру пруда и метров в десяти от берега неожиданно проваливается, руками цепляется за лед.
— Если поблизости никого нет, то нужно постараться самостоятельно выбраться на лед и передвигаться по нему лежа, ни в коем случае нельзя вставать на ноги, — объясняет сержант внутренней службы Денис Гордеев.
В это время сотрудник отдельного поста Николай Симбирцев, тоже в гидрокостюме, показывает, что можно помочь тонущему человеку, бросив ему «конец Александрова» — специальную веревку для спасения человека. И вот так за один конец берется человек в воде, а за второй — тянет человек на берегу. И демонстрирует, как это делается.
— Еще можно кинуть спасательный круг. Главное, хорошо постараться, чтобы он упал именно рядом с пострадавшим, — объясняет Николай Симбирцев.
За тем, как правильно надо спасать людей, наблюдали несколько отдыхающих в парке.
— Но прежде чем самим предпринимать какие-то действия, в первую очередь надо вызвать сотрудников МЧС по номеру 101, — предупреждает собравшихся пожарный и раздает всем листовки.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Егор Бекшаев, начальник отдельного поста пожарно-спасательной части № 83:
— Наш отдельный пост обслуживает территорию парка «Царицыно», и сотрудники практически ежедневно проводят профилактические беседы с посетителями парка о том, что выходить на весенний лед очень опасно. Благодаря такой профработе на обслуживаемой нами территории не было допущено ни одного несчастного случая. Когда потеплеет, мы будем объяснять, что купаться можно только в разрешенных водоемах, чтобы не навредить здоровью.