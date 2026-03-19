Минфин США уточнил условия снятия санкций на российскую нефть

Министерство финансов США обновило условия временного смягчения санкций в отношении российской нефти. Соответствующая генеральная лицензия опубликована на сайте ведомства. Об этом пишет ТАСС в четверг, 19 марта.
Ранее Вашингтон разрешил до 11 апреля проводить операции по продаже нефти и нефтепродуктов из России, если они были загружены на суда до 12 марта. Однако в новой версии документа уточняется, что это послабление действует не для всех.
Таким образом, несмотря на временное смягчение санкционного режима, часть операций по-прежнему остаётся под запретом.
