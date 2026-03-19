Умер Умберто Босси, основатель итальянской партии «Лига»

В возрасте 84 лет умер итальянский политик Умберто Босси.

Источник: Комсомольская правда

Умер основатель итальянской партии «Лига» Умберто Босси. Политику было 84 года. Об этом пишет газета La Repubblica.

Основанная Босси в 1980-х «Лига Севера» в 1991 году вступила в коалицию с Сильвио Берлускони и одержала победу на парламентских выборах, что позволило Берлускони впервые возглавить правительство. Однако срок его полномочий оказался непродолжительным.

Партия «Лига Севера» последовательно поддерживала фракцию Берлускони. Главной целью Босси было создание федерации с автономным севером. Несмотря на длительную карьеру в парламенте, к концу жизни Босси отошел от политики, в том числе из-за болезней.

С приходом к руководству Маттео Сальвини партия «Лига Севера» была переименована, утратив географическую привязку в названии.

Накануне ушел из жизни российский артист Дмитрий Твердохлебов, ему было 74 года.