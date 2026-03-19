Московская неделя моды завершилась показом бренда IgorGulyaev

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Шестая Московская неделя моды завершилась в Центральном выставочном зале «Манеж», передает корреспондент ТАСС. В завершении модного события по подиуму прошлись модели в одежде бренда IgorGulyaev российского дизайнера Игоря Гуляева.
В финальный день прошли и показы других брендов. В их числе — Sasha Kim, Sergey Sysoev, Surovaya, коллекции студентов Института искусств РГУ им. А. Н. Косыгина и Института бизнеса и дизайна B&D и другие. Кроме того, в ходе мероприятия впервые была представлена коллаборация хоккейного бренда «Красная машина» и бренда спортивной одежды Putin Team Russia — первый официальный показ коллекции состоялся при поддержке олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Кроме того, для гостей была подготовлена образовательная программа: эксперты индустрии проводили лекции об актуальных тенденциях моды, взаимосвязи моды и культуры и развитии отрасли. Финальной лекцией Московской недели моды стала «Будущее модной индустрии: сценарии развития», спикерами которой выступили журналист Ксения Собчак, блогер и телеведущая Лилия Рах, российский дизайнер Алена Ахмадуллина, агент талантов и кастинг-директор Илья Вершинин и другие.
Всего в рамках Московской недели моды было проведено более 80 показов, участие в которых приняли свыше 300 дизайнеров из России и других стран, включая Китай и Турцию. Около 70% участников — столичные бренды, в том числе резиденты программы «Сделано в Москве», показ коллекции которых также прошел в финальный день.
На территории Манежа работали открытый маркет и шоурум, где посетители могли приобрести одежду, обувь и аксессуары российских брендов. Здесь же была размещена ИИ-примерочная, где каждый желающий мог примерить виртуальные образы с показов. В рамках Недели моды также прошел фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts и другие активности.
О Московской неделе моды.
Мероприятие организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы. По данным организаторов, участники предыдущих пяти сезонов Московской недели моды заключили контракты более чем на 1 млрд рублей. ТАСС — генеральный информационный партнер.