«Спящие ячейки»: группировка ИГ* восстанавливает силы на фоне войны с Ираном

Командир курдского ополчения «пешмерга» Расул Омар Латиф предупредил о восстановлении сил террористической группировки «Исламское государство»* на фоне войны с Ираном. Об этом пишет Welt.
«Главнокомандующий североиракскими отрядами “пешмерга” заявил, что “Исламское государство”* уже вступило в фазу восстановления, что повлечет за собой фатальные последствия», — говорится в материале.
Издание уточняет, что война с Ираном подрывает стабильность региона, предоставляя террористам новые возможности для действий. Латиф отметил, что боевики ИГ* внимательно следят за развитием событий и ожидают подходящего момента для нового удара.
Командир отметил, что группировка продолжает иметь свои структуры в иракских городах и может действовать через «спящие ячейки».
* организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.