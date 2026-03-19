«Спящие ячейки»: группировка ИГ* восстанавливает силы на фоне войны с Ираном

Welt: командир курдов заявил о восстановлении ИГ* на фоне войны с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Командир курдского ополчения «пешмерга» Расул Омар Латиф предупредил о восстановлении сил террористической группировки «Исламское государство»* на фоне войны с Ираном. Об этом пишет Welt.

«Главнокомандующий североиракскими отрядами “пешмерга” заявил, что “Исламское государство”* уже вступило в фазу восстановления, что повлечет за собой фатальные последствия», — говорится в материале.

Издание уточняет, что война с Ираном подрывает стабильность региона, предоставляя террористам новые возможности для действий. Латиф отметил, что боевики ИГ* внимательно следят за развитием событий и ожидают подходящего момента для нового удара.

Командир отметил, что группировка продолжает иметь свои структуры в иракских городах и может действовать через «спящие ячейки».

Ранее Иран нанес удар по складу с боеприпасами США в Эрбиле, столице Иракского Курдистана. Атака была совершена с помощью дронов и ракет. Удар вызвал три взрыва и последующее возгорание на американской базе.

* организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше