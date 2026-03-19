СБ ООН проведёт заседание по Украине 23 марта

В свою очередь российский постпред Василий Небензя заявил, что ООН не участвует в переговорноом процессе по Украине из-за своей необъективности. Дипломат подчеркнул, что ООН может подключиться только к оформлению итогового соглашения РФ и Украины при посредничестве США.