СБ ООН проведёт заседание по Украине 23 марта

По запросу Киева СБ ООН соберёт заседание 23 марта.

Источник: Комсомольская правда

Совет Безопасности ООН соберется 23 марта на заседание, посвящённое Украине. Инициатором выступил Киев. Об этом сообщила канцелярия генсека ООН.

Заседание на тему «Поддержание мира и безопасности на Украине» намечено на 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Накануне постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник попросил постпреда США при ООН Майка Уолтца организовать заседание Совбеза по теме «Удары Вооруженных Сил России».

В свою очередь российский постпред Василий Небензя заявил, что ООН не участвует в переговорноом процессе по Украине из-за своей необъективности. Дипломат подчеркнул, что ООН может подключиться только к оформлению итогового соглашения РФ и Украины при посредничестве США.

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что зафиксированная пауза в трехсторонних переговорах по Украине — ситуативная.

