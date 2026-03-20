На Украине летчицу ВСУ заподозрили в уклонении от службы из-за шоу

Военнослужащую Вооруженных сил Украины подозревают в уклонении от военной службы, что, по версии следствия, выразилось в участии в съемках кулинарного шоу во время нахождения на больничном. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщило издание Hromadske.
По данным Государственного бюро расследований, старшая лейтенант, занимавшая должность штурмана корабля авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, во время лечения в медицинском учреждении принимала участие в телепрограмме «МастерШеф», что отражено в документах Печерского районного суда Киева.
Следствие считает, что военнослужащая, уроженка города Коломыя, при содействии неустановленных лиц была госпитализирована и находилась на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении с целью уклонения от исполнения служебных обязанностей. Уточняется, что лечение было назначено на период с 14 апреля по 16 августа 2025 года, однако с 22 апреля по 11 августа она фактически находилась в Киеве и Киевской области, где участвовала в съемках программы.
Отмечается, что в период лечения ей начислялись денежное довольствие, премии и надбавки за особенности прохождения службы за май—август 2025 года. По данному факту 15 октября 2025 года было начато досудебное расследование по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом, с наказанием от пяти до десяти лет лишения свободы.
Издание сообщило, что речь идет о Виктории Кузнецовой, участнице 16-го сезона «МастерШеф» из Коломыи, которую в программе представляли как бывшую военнослужащую.