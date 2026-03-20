Что можно, а что нельзя делать 20 марта 2026 года на Павла Капельника

20 марта 2026 года — дата, наполненная глубоким смыслом. В 17:46 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор, ознаменовав День весеннего равноденствия. Это астрономический рубеж, когда свет и тьма уравниваются, чтобы дать старт новому годичному кругу. Для наших предков это было временем пробуждения природы, которое встречали шумным праздником Комоедицы, а в православной традиции этот день посвящен памяти Павла Препростого и Павла Исповедника. Что можно и нельзя делать в эту переломную дату — в нашем материале.

Комоедица и Павел Капельник.

В дохристианской традиции день весеннего равноденствия считался земледельческим Новым годом. Этот праздник назывался Комоедица. Славяне верили, что именно 20 марта природа окончательно просыпается от зимней спячки.

Почитание медведя. Название праздника связывают с фразой «первый блин комам», то есть медведям, которых называли «комами». С самого утра, до завтрака, крестьяне несли в лес жертвенные блины, чтобы умилостивить хозяина леса. Подробнее о традиции читайте по ссылке. Что сажать в марта.