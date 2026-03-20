Что можно, а что нельзя делать 20 марта 2026 года на Павла Капельника

20 марта 2026 года — дата, наполненная глубоким смыслом. В 17:46 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор, ознаменовав День весеннего равноденствия. Это астрономический рубеж, когда свет и тьма уравниваются, чтобы дать старт новому годичному кругу. Для наших предков это было временем пробуждения природы, которое встречали шумным праздником Комоедицы, а в православной традиции этот день посвящен памяти Павла Препростого и Павла Исповедника. Что можно и нельзя делать в эту переломную дату — в нашем материале.