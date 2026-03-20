Что можно и нельзя делать в Павлов день 20 марта, который называют Капельник

Православная церковь 20 марта вспоминает святых Павла Препростого и Павла Исповедника. В народе празднуют Павлов день. Существует еще одно название — Капельник. С названной даты начинается обильная капель.
Что нельзя делать 20 марта.
Не следует пересаживать цветы, так как они не приживутся. Под запретом конфликты, ссоры. Предки верили, что восстановить отношения будет довольно сложно. А еще 20 марта нельзя игнорировать близких.
Что можно делать 20 марта.
По традиции, в указанный день занимались бытовыми делами, проводили генеральную уборку, а также перебирали вещи. К слову, влюбленным 20 марта стоит признаться в своих чувствах.
Согласно приметам, ласточки, вьющие гнезда на южной стороне, указывают на холодное лето. В том случае, если ветер южный, то лето будет теплым.
Ранее Минлесхоз назвал цену березового сока от 42 копеек и точки продаж в Минске.
Кстати, минчане написали в прокуратуру коллективную жалобу на застройщика из-за шума.
Кроме того, специалисты назвали случаи, когда у белорусов могут удержать до 50% пенсии.